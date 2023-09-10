В Мурманске презентовали сборник стихов для отправки бойцам СВО

Фото: vk.com/murmannauchka

В Мурманской областной научной библиотеке презентовали сборник стихов «И прозвучало твердое «вперед!», который отправят бойцам СВО.

В сборнике собраны стихи заполярных поэтов, которые посвящены участникам спецоперации, защите Родины, славе русского воинства.

- Изданием уже интересуются мурманские читатели. Прочесть книгу можно в областной библиотеке, а верстку в ближайшее время опубликуют на странице регионального отделения Культурного фронта России, - сообщили в оперштабе региона.

Напомним: в Мурманске для школьных библиотек ЛНР собрали 4 тысячи книг.

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