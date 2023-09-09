У дороги Кола - Серебрянские ГЭС нашли человеческий череп

Фрагмент черепа нашли грибники во время "тихой охоты". Фото: t.me/murmansk_chp
У дороги Кола - Серебрянские ГЭС в Мурманской области грибники обнаружили человеческие останки.
- На 60-м километре «Серебрянки» грибники нашли человеческий череп, - пишет Telegram-канал «Мурманск Дтп Чп».
Пока доподлинно не известно, действительно ли это фрагменты человеческих костей, это покажет экспертиза.
Напомним: житель Мурманска забил друга до смерти и расчленил, части тела вывез на «Серебрянку».
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