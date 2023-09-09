У дороги Кола - Серебрянские ГЭС нашли человеческий череп

Фрагмент черепа нашли грибники во время "тихой охоты". Фото: t.me/murmansk_chp

У дороги Кола - Серебрянские ГЭС в Мурманской области грибники обнаружили человеческие останки.

- На 60-м километре «Серебрянки» грибники нашли человеческий череп, - пишет Telegram-канал «Мурманск Дтп Чп».

Пока доподлинно не известно, действительно ли это фрагменты человеческих костей, это покажет экспертиза.

Напомним: житель Мурманска забил друга до смерти и расчленил, части тела вывез на «Серебрянку».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Малахов озвучил аудиогид для Апатитов. Путеводители создали не только для Апатитов, но и для Кировска (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru