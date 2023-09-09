В Мурманске пьяный мужчина открыл стрельбу из окон квартиры

Мужчина открыл стрельбу из окна, к счастью, прохожие не пострадали. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Днем 9 сентября экстренные службы стянулись к дому №9 на проезде Ледокольном в Мурманске. Случилось это после того, как в полицию позвонили северяне, услышавшие звук стрельбы в этом районе.

Оказалось, что здесь действительно стреляли.

- Проживающий в одной из квартир мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал несколько выстрелов из окна из травматического оружия. На место происшествия дополнительно прибыла следственно-оперативная группа, а также сотрудники Росгвардии. Через некоторое время мужчина добровольно сдал оружие и был доставлен в отдел полиции, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

К счастью, никто не пострадал. Личность стрелявшего уже известна - это 32-летний житель Кольского района. В отношении северянина могут возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Напомним: напомним, в ночь на 13 августа в мурманском районе Роста жители услышали звуки, похожие на стрельбу. К ним также примешивались крики. Ситуацию прокомментировали в полиции.

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