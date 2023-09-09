Обвиняемый в растрате экс-директор 35 СРЗ тяжело болен

Шесть месяцев обвиняемый был под стражей, но после суд смягчил меру пресечения. Фото: Адвокатское бюро "Панфилов и партнеры"

Летом 2021 году задержали Сергея Вераксо, который на тот момент был директором 35 СРЗ в Мурманске. Его обвинили в растрате более 9 миллионов рублей.

Шесть месяцев он находился под стражей, однако после ему изменили меру пресечения на домашний арест.

В октябре 2022 года уголовное дело в отношении Вераско по части 4 статьи 160 УК РФ поступило на рассмотрение в Октябрьский районный суд Мурманска. Но на данный момент производство по нему остановлено.

- Обвиняемый тяжело болен, - сообщили в суде.

Если вина Вераксо будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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