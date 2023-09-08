Эпичный переход пограничных кораблей в Мурманской области сняли на видео

Пограничные корабли «Анадырь» и «831» совершили переход из пункта базирования к местам постоянной дислокации. Фото: Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району

Корабли Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району «Анадырь» и «831» совершили переход к местам постоянной дислокации из пункта базирования отряда. Этот процесс сняли на видео

- По ходу следования корабельный состав береговой охраны обеспечит выполнение задач по патрулированию дальних морских зон, охране Государственной границы, защите экономических и иных интересов Российской Федерации в морях Северного Ледовитого океана, в том числе в высоких широтах Арктики, - сообщили в Погрануправлении.

Напомним: в Мурманск прибудет передвижная выставка в рамках акции «Сила в Правде». Сейчас ее можно увидеть в Санкт-Петербурге, после чего она отправится в порты Мурманской и Архангельской области. Особенность экспозиции в том, что она разместится на борту большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен».

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