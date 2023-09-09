Одна из главных достопримечательностей Териберки может изменить свой внешний вид

В сети появилась информация, что одна из главных достопримечательностей Мурманской области может изменить свой внешний вид. Фото: vk.com/murmanskonline51

В сети появилась информация, что одна из главных достопримечательностей Мурманской области может изменить свой внешний вид.

Речь идет о судне, которое несколько лет назад выбросило на пляж у Териберки во время шторма. Точнее, тогда море выбросило два судна, но одно утилизировали, а второе оставили на радость туристам. Сейчас это одна из главных точек притяжения для тех, кто приезжает в село.

Одна из фишек - вид судна: ржавое, старое и колоритное для фотографий. Но его борта могут украсить муралом - вариант, как это будет выглядеть, опубликовал паблик «Мурманск Онлайн».

Обновление судна не всем пришлось по вкусу: в сети множатся комментарии, что достопримечательность надо оставить в том виде, в каком она сейчас.

Напомним: вод Мурманском - по дороге в аэропорт «Мурманск» - на стене подстанции в свое время появилась надпись, фотографии с которой разлетелись по сети и стали мемом. «Кто последний будет улетать из Мурманска - выключите свет в аэропорту» - намек на постоянный отток населения из региона, который не останавливается с 90-х годов. Но на днях оказалось, что надпись осталась только на снимках - теперь стену украшает красивый мурал с сопками, медведем, морошкой, сейдами и оленями.

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