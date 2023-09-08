В Кольском районе перевернулся Nissan Almera

Nissan Almera съехал в кювет, после чего перевернулся. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

Утром 8 сентября в Кольском районе на 1429 километре автодороги Р-21 Кола произошло ДТП. Nissan Almera съехал в кювет, после чего перевернулся.

- На месте происшествия работали спасатели, которые обеспечивали безопасность места ДТП, отключили АКБ. Пострадавших в аварии нет, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники Госавтоинспекции региона устанавливают причины произошедшего.

Напомним: в ДТП с перевернувшейся машиной Росгвардии в Мончегорске пострадали два человека.

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