9 сентября в Мурманске в 16 раз пройдет фестиваль «Гольфстрим». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

9 сентября в Мурманске в 16 раз пройдет фестиваль «Гольфстрим». Одним из самых зрелищных его моментов станут экстремальные соревнования «Пожарная тяга».

Как рассказали «КП»-Мурманск», в этом году на него заявились 14 команд, в том числе из Санкт-Петербурга и Тюменской области. Их ждет восемь этапов соревнований: «Рукоход», «Карусель», «Пирамида», «Эстафета», кантовка покрышки, переноска баллонов, перемещение кувалдой покрышки, «Перевертыш», «Кольцо», «Тяга car», «Лестница в небо».

То, что предстоит сделать участникам, впечатляет, особенно если учесть вес и размеры снарядов и предметов, с которыми придется взаимодействовать: квадроцикл - 390 килограммов, газовый баллон - 70 килограммов, покрышка - 100 килограммов, кувалда - 65 килограммов,

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться в нашем материале.

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