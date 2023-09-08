У Междуречья нашли опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны

Находкой оказался артиллерийский 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны, представляющий опасность. Фото: Управление Росгвардии по МО

В районе Междуречья во время проведения строительных работ обнаружили подозрительный предмет. На место происшествия приехали специалисты-взрывотехники ОМОН «Медведь» Росгвардии, которые его обследовали.

Находкой оказался артиллерийский 76-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны, представляющий опасность.

- Взрывотехники передали боеприпас сотрудникам следственно-оперативной группы. После проведения проверочных мероприятий его уничтожат, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Напомним: под Мурмашами обнаружили странный камень.

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