Экспорт удобрений из Мурманской области перенаправили из Европы в страны СНГ

Банк России представил доклад об актуальном состоянии экономики Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Банк России представил доклад об актуальном состоянии экономики Мурманской области. Одним из главных моментов для изучения стал экспорт и логистика в условиях санкций.

За последние месяцы изменилась схема экспорта удобрений - фокус с Европы смещен на страны СНГ. Перевалка удобрений через порты Балтийского бассейна за январь – июль 2023 года выросла в 2,7 раза в годовом выражении.

- Реализация крупных инвестиционных проектов позволит наладить ситуацию в логистике и увеличить экспортный потенциал отечественных компаний. В Северо-Западном макрорегионе одним из ключевых направлений является развитие Северного морского пути, – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Напомним: из Мурманской области за семь месяцев этого года ушли на экспорт 96,2 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Дары моря выработаны мурманскими береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями и судами на промысле.

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