В ночь с 7 на 8 сентября в Кандалакше случился смертельный пожар. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

В ночь с 7 на 8 сентября в Кандалакше случился смертельный пожар. Около двух часов загорелась квартира на третьем этаже в пятиэтажном доме на улице Первомайской, 57. За 34 минуты пожарным удалось его полностью ликвидировать.

- В однокомнатной квартире обгорели кровать, матрас и ковер на полу на общей площади 3 квадратных метра. Дверь в квартиру вскрывалась шанцевым инструментом. На месте пожара обнаружен мужчина без признаков жизни, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

На месте работали восемь пожарных.

Напомним: утром 7 сентября в Мурманске случился пожар на верхней площадке отеля «Огни Мурманска». В 6.36 по «01» поступила информация о горящих гаражах, также огонь распространился на бытовку. На борьбу с ним ушло порядка двух часов - пожар ликвидировали в 8.25.

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