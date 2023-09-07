В Мурманской области хотят расширить возможности использования маткапитала

В Мурманской областной Думе планируют изменить правила использования материнского капитала, а именно - расширить список того, на что его можно потратить. Фото: Анастасия Осипова

В Мурманской областной Думе планируют изменить правила использования материнского капитала, а именно - расширить список того, на что его можно потратить.

Например, северянам хотят разрешить оплачивать маткапиталом технологическое присоединение к коммунальным сетям, что важно для тех семей, что планируют строить свои дома. Ранее депутаты уже поменяли правила, что данными деньгами можно оплачивать учебу ребенка, теперь же такое право хотят дать и многодетным мама и отцам, которые стали единственными усыновителями или же вдовцам.

- Законопроект, разработанный группой депутатов, предоставляет возможность использовать средства регионального материнского капитала на приобретение для ребенка лекарственных препаратов по рецептам врачей; на оплату санаторно-курортного лечения ребенка в организациях, расположенных на территории Российской Федерации, включая оплату проезда ребенка и сопровождающих лиц к месту санаторно-курортного лечения, - отметил глава комитета по социальной политике и делам семьи Станислав Гонтарь.

Напомним: в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении многодетного отца, которые потратил деньги, полученные в качестве соцвыплат, не на те нужды.

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