В Мурманской области можно будет увидеть яркий звездопад Персеиды

Жители Мурманской области скоро смогут увидеть в ночном небе зрелищное природное явление - метеорный поток Персеиды.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жители Мурманской области скоро смогут увидеть в ночном небе зрелищное природное явление - метеорный поток Персеиды. Его пик придется на 9 сентября, сообщают Известия.
Лучше всего наблюдать за звездопадом, выехав за город. Главное, чтобы не было туч, иначе разглядеть метеоры будет непросто.
Также хорошо звездный дождь будет виден в Карелии, Архангельской области, Петербурге.
В Мурманской области для наблюдения за ними лучше всего выезжать за пределы населенных пунктов, чтобы искусственные огни не мешали смотреть на метеоры.
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