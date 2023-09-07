В Мурманской области можно будет увидеть яркий звездопад Персеиды

Жители Мурманской области скоро смогут увидеть в ночном небе зрелищное природное явление - метеорный поток Персеиды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области скоро смогут увидеть в ночном небе зрелищное природное явление - метеорный поток Персеиды. Его пик придется на 9 сентября, сообщают Известия.

Лучше всего наблюдать за звездопадом, выехав за город. Главное, чтобы не было туч, иначе разглядеть метеоры будет непросто.

Также хорошо звездный дождь будет виден в Карелии, Архангельской области, Петербурге.

В Мурманской области для наблюдения за ними лучше всего выезжать за пределы населенных пунктов, чтобы искусственные огни не мешали смотреть на метеоры.

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