У «Огней Мурманска» горели гаражи и бытовка

Утром 7 сентября в Мурманске случился пожар на верхней площадке отеля «Огни Мурманска». Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Утром 7 сентября в Мурманске случился пожар на верхней площадке отеля «Огни Мурманска». В 6.36 по «01» поступила информация о горящих гаражах, также огонь распространился на бытовку. На борьбу с ним ушло порядка двух часов - пожар ликвидировали в 8.25.

- Деревянно-металлическая бытовка сгорела полностью на площади 8 квадратных метров. Гаражи выгорели на общей площади 10 квадратных метров. Огонь повредил внутренние конструкции гаражей, сгорели бытовой мусор, стройматериалы. Для поиска скрытых очагов возгорания производилось вскрытие смежного гаража, - сообщили в ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Напомним: на Жилстрое в Мурманске горела очередная деревяшка - пожар случился в двухэтажном расселенном доме.

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