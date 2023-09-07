Жителя Мурманска приговорили к обязательным работам за пьяное вождение

Автомобиль мужчины конфисковали в доход государства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске вынесли приговор 54-летнему мужчине, который повторно сел за руль, будучи пьяным. Ранее он уже подвергался административному наказанию за это.

Выяснилось, что ночью 14 мая водитель разъезжал по городу в пьяном виде на ВАЗе, пока на улице Буркова его не задержали сотрудники полиции.

- Суд признал местного жителя виновным в совершении преступления и назначил 240 часов обязательных работ, лишив его на три года водительских прав, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Автомобиль мужчины конфисковали в пользу государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru