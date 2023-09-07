Из-за фестиваля «Гольфстрим» в Мурманске мост через залив перекроют на сутки

Машины и автобусы смогут проехать на левый берег и обратно по мосту в Коле. Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 сентября в Мурманске состоится фестиваль спорта «Гольфстрим». Его местом проведения по традиции станет мост через Кольский залив и площадка под ним. Северян и гостей праздника предупреждают, что из-за мероприятия переправа будет закрыта.

- 9 сентября с 00.00 до 23.59 в связи с проведением фестиваля будет перекрыто движение всех видов транспорта по мостовому переходу через Кольский залив, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Машины и автобусы смогут проехать на левый берег и обратно по мосту в Коле.

Напомним: зрители фестиваля смогут доехать до места проведения фестиваля на бесплатных автобусах. Подробную программу «Гольфстрима» смотрите здесь.

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