В Полярном и Гаджиево прикрыли клубы с азартными играми

Мужчины создали в нежилых помещениях игровые клубы в Полярном и Гаджиево, которые успели проработать с апреля по май 2022 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области будут судить двух жителей ЗАТО Александровск. Как сообщили в СКР региона, их обвиняют по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»).

Мужчины создали в нежилых помещениях игровые клубы в Полярном и Гаджиево, которые успели проработать с апреля по май 2022 года.

- Деятельность игорных заведений была тщательно законспирирована и осуществлялась под видом интернет-кафе. Азартные игры проводились за денежное вознаграждение среди неограниченного круга лиц. В ходе расследования следователи допросили более 30 человек, изъято игровое оборудование, денежные средства, которые осмотрены и приобщены к уголовным делам в качестве доказательств, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Как уточнили в прокуратуре Мурманской области, на работу северяне взяли троих администраторов. За создание заполярного Лас-Вегаса мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.

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