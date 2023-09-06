«За день я убила 38 мух. Считаете это нормальным?» В одном из домов Мурманска расплодились насекомые

Летом удивляться мухам в квартирах не стоит - они часто залетаю в открытые для проветривания окна. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Летом удивляться мухам в квартирах не стоит - они часто залетаю в открытые для проветривания окна. Но что делать, если на окнах - антимоскитные сетки, а насекомые все равно есть?

Жители дома №34 на улице Фадеев Ручей в Мурманске пожаловались на то, что буквально сходят с ума от засилья мух в квартирах.

- У меня на всех окна - сетки. Но только за один свой выходной, находясь дома, я убила 38 мух! В комнатах висят специальные липкие ленты - они все в насекомых! Мухи летят через вентиляцию. Откуда мы это знаем? В какой-то момент в квартире появляется сразу с десяток и больше маленьких мух - выводок. Скорее всего, они плодятся где-то в подвале, тем более, что на первом этаже из мусоропровода и от подвала идет неприятный запах. Мухи появлялись всю зиму, мы даже видели, как они летят через вентиляцию, - сообщила «КП»-Мурманск» одна из жительниц.

Обслуживает дом УК «МРС» (бывший «Мурманремстрой» - в этом году ее лишили лицензии). Северяне рассказали, что оставляли жалобы на запах и насекомых, но так и не получили ответ.

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