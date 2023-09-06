Снимки фотографа «КП»-Мурманск» стали лучшими на споттинге

Фотограф получил подарки от двух авиакомпаний. Фото: Аэропорт Мурманск / vk.com/airport.murmansk

В середине июля в мурманском аэропорту прошел традиционный споттинг, участниками которого стали заполярные фотографы, в том числе Антон Забиров от «КП»-Мурманск».

Организаторы подвели итоги мероприятия, сообщив, что лучше всего снимки самолетов получились у нашего сотрудника.

Авиакомпании проголосовали за работы Антона Забирова на споттинге в аэропорту «Мурманск». Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Наши партнеры выбрали своего финалиста и единогласно, не сговариваясь, проголосовали за работы Антона Забирова! Мы поздравляем Антона с замечательным результатом! - отметили в воздушной гавани.

Фотограф получил подарки от двух авиакомпаний.

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