Прошло первое заседание совета по опорным населенным пунктам Арктики

В июле 2023 года во время рабочей поездки в Мурманскую область президент Владимир Путин поддержал идею создания опорных населенных пунктов в Арктической зоне РФ. Фото: Правительство Мурманской области Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июле 2023 года во время рабочей поездки в Мурманскую область президент Владимир Путин поддержал идею создания опорных населенных пунктов в Арктической зоне РФ. И поручил проработать эту концепцию.

- Мы создали экспертный совет при нашей рабочей группе Госсовета и 6 сентября провели первое заседание. Экспертный совет нужен для выработки критериев по определению опорных населенных пунктов Арктики. Результаты этой работы будут направлены в штаб при Минвостокразвития. Главное, что ни у кого не вызывает сомнений, что Мурманск и Архангельск совершенно точно опорные города Арктики, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Идея создать опорные населенные пункты прозвучала от руководства региона на полях Петербургского международного экономического форума. Также было озвучено, что Мурманск должен иметь приоритетный статус, а также в число опорных могут войти не только города, но и небольшие населенные пункты.

Напомним: Денис Мантуров поддержал создание в Мурманске производства стройматериалов.

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