Очевидцы сообщили о демонтаже знака «Полярный круг»

Официального комментария по этой информации еще нет. Фото: t.me/teriberka51/

В соцсетях северяне обсуждают демонтаж знака «Полярный круг» на границе Мурманской области и Республики Карелия. Это одна из самых популярных достопримечательностей у тех, кто едет по федеральной трассе «Кола».

- Нет у вас больше знака. Демонтаж в 9.00 [6 сентября]. Какая- то «умная голова» решила, что легче убрать, чтобы статистику ДТП снизить, чем обустроить площадку с двух сторон. Печально, - написали в Telegram-канале «Териберка».

Официального комментария по этой информации еще нет.

Напомним: в Лоухском районе Карелии 12 июля возле стелы «Полярный круг» произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

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