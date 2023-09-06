В Мурманской области стукнули первые заморозки

Предстоящей ночью заморозки также не исключаются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманскую область нагрянули первые осенние заморозки. Минимальные температуры за ночь 6 сентября наблюдались на крайнем западе региона. Так, в Янискоски было -0.3 градуса.

- Ряд метеостанций востока дошли до +1, Мурмаши и Ура-Губа до +2, - сообщили в паблике Погода в Мурманске (12+).

Предстоящей ночью заморозки также не исключаются.

Напомним: август 2023 года в Мурманской области вошел в топ-3 самых теплых за всю историю.

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