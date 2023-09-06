В Кировске из пылающей квартиры спасли человека

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
В Кировске рано утром 6 сентября спасатели выезжали тушить пожар. Языки пламени объяли двухкомнатную квартиру на улице Кирова, 31.
- В 04.41 пожар потушили. Сгорел диван на площади 0,5 квадратных метра. На месте происшествия работали восемь огнеборцев, спасен один человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
Напомним: в МЧС назвали причину большого столпа дыма у нефтяного терминала в Мурманске.
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