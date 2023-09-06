В Кировске из пылающей квартиры спасли человека

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

В Кировске рано утром 6 сентября спасатели выезжали тушить пожар. Языки пламени объяли двухкомнатную квартиру на улице Кирова, 31.

- В 04.41 пожар потушили. Сгорел диван на площади 0,5 квадратных метра. На месте происшествия работали восемь огнеборцев, спасен один человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

Напомним: в МЧС назвали причину большого столпа дыма у нефтяного терминала в Мурманске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru