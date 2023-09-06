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НовостиНаука6 сентября 2023 8:50

Стало известно, почему в Хибинах есть розовый снег с запахом арбуза

В Хибинах летом нашли розовый снег с ароматом арбуза
Ника СВЕТЛОВА
Цвет и запах развивается от микро-водорослей Chlamydomonas nivalis. Фото: vk.com/irinamarkovskaya

Цвет и запах развивается от микро-водорослей Chlamydomonas nivalis. Фото: vk.com/irinamarkovskaya

Природа Кольского полуострова удивительна. Например, в Хибинах даже летом можно найти снег, а порой и не обычный (белый), а... розовый и с запахом арбуза.

- Это чудо природы, которое может объяснить наука. Цвет и запах развиваются от микро-водорослей Chlamydomonas nivalis, у которых есть пигмент каротиноид астаксантин, - сообщает паблик «На Мурманск / Всё о Кольском полуострове».

Такой розовый снег можно найти каждый год в любой сезон, но не везде. Также в Мурманской области встречается светящийся снег.

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