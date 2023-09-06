В Североморске поймали 19-летнего взломщика гаражей

Североморцу приглянулся гараж, в котором, как ему показалось, может хранится что-нибудь ценное. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Североморске 19-летний молодой человек обокрал гараж, утащив оттуда лом черного металла и газовый нагреватель. Спустя месяц владелец гаража обнаружил, что на его собственности сломан навесной замок, вещи пропали, и обратился в полицию.

- Выяснилось, что взлом совершил ранее судимый за кражу, мошенничество и угон местный житель. Молодой северянин сообщил полицейским, что испытывал финансовые трудности, а потому решил обогатиться за счет продажи чужого имущества, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Так, североморцу приглянулся гараж, в котором, как ему показалось, может храниться что-нибудь ценное. Навесной замок он спилил.

В отношении взломщика возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статье 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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