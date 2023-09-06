В Мурманске пройдет молодежный форум «Территория свободного развития»

Форум откроется в Мурманске 30 сентября. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске открылась регистрация на молодежный форум «Территория свободного развития», который откроется 30 сентября. Северяне от 18 до 35 лет уже могут подать заявку на участие.

В этом году форум пройдет по восьми направлениям: «Территория успеха», «Территория безопасности», «Территория перезагрузки», «Территория чувств», «Территория спорта», «Территория медиа», «Территория театра» и «Территория творчества».

Некоторые площадки пройдут впервые, например, «Территория безопасности», где расскажут о проблеме буллинга, правильном половом воспитании, выстраивании личных границ ребенка и т.д.

Основная часть треков пройдет в Мурманской областной научной библиотеке, но спортивные соревнования - в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно здесь.

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