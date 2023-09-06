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НовостиОбщество6 сентября 2023 7:52

В Мурманской области при проверке рыбной продукции нашли нарушения

Прокуратура проверила рыбную продукцию Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В адрес руководителя предприятия внесли прокурорское представление

В адрес руководителя предприятия внесли прокурорское представление

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске прокуратура вместе со специалистами Россельхознадзора провели проверку рыбной продукции, выявив нарушения у одного из производителей.

Так, у производителя не было информации о проведении исследований определенных видов рыбных консервов и другой продукции по показателям Бен(а)пирен и Гистамин – веществ, негативно влияющих на здоровье человека.

- Фактически лабораторные испытания выпускаемой предприятием продукции не проведены в полном объеме, что является нарушением закона, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В адрес руководителя предприятия внесли прокурорское представление об устранении нарушений. Декларации соответствия рыбной продукции признают недействительными.

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