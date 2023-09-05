У памятника воинам Полярной дивизии в Мурманске прошел митинг

5 сентября - особенная дата для Мурманской области. В этот день в 1941 году началось формирование первоначального состава Полярной дивизии. Фото: Администрация города Мурманска

5 сентября - особенная дата для Мурманской области. В этот день в 1941 году началось формирование первоначального состава Полярной дивизии. Благодаря ей изменились многие события Великой Отечественной войны. В память о ее бойцах в Ленинском округе установлен мемориал, у которого прошел митинг.

— В состав дивизии вошло более 10 тысяч ополченцев - рабочие судоремонтных заводов, железной дороги, портов, рыболовецких хозяйств, работники учреждений, а также бойцы истребительных батальонов. Воины Полярной дивизии сумели остановить наступление врага на Мурманск, вели бои в Карелии, оттеснив фашистов на территорию Финляндии. Важно помнить подвиг наших героических предков, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

В апреле 2023 года в Мурманске состоялась премьера документального фильма «Памятник. Часть вторая» Андрея Сычева, посвященного созданию мемориала воинам Полярной дивизии.

Напомним: в Мурманской области стало на один памятник больше. На территории 45-й армии ВВС и ПВО открыли памятник палубной авиации Северного флота, на постаменте теперь стоит штурмовик Як-38 с бортовым номером 95.

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