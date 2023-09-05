В Печенгском округе ограничат выход судов в Баренцево море

Выход судов будет запрещен с 09.00 6 сентября до 15.00 7 сентября на территории Печенги и Лиинахамари, сообщает МЧС региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Печенгском округе из-за плохой погоды временно ограничат выход маломерных судов в Баренцево море. Согласно постановлению муниципалитета, введен режим «Повышенная готовность».

Выход судов будет запрещен с 09.00 6 сентября до 15.00 7 сентября на территории Печенги и Лиинахамари, сообщает МЧС региона.

Напомним: в Мурманской области ожидаются заморозки.

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