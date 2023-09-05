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НовостиОбщество5 сентября 2023 14:01

В Мурманске пройдет чемпионат ГПС по пожарно-спасательному спорту

Мурманчан приглашают на чемпионат ГПС по пожарно-спасательному спорту
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Участников ждет полоса препятствий, пожарная эстафета, соревнования на штурмовой лестнице, боевое развертывание.

Участников ждет полоса препятствий, пожарная эстафета, соревнования на штурмовой лестнице, боевое развертывание.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске пройдет двухдневный Чемпионат ГПС (государственной противопожарной службы) по пожарно-спасательному спорту. Старт дадут 6 сентября в 9.00.

- Приглашаем всех желающих поддержать наших спортсменов! Будет не только зрелищно, но и жарко! - отметили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Участников ждет полоса препятствий, пожарная эстафета, соревнования на штурмовой лестнице, боевое развертывание.

Напомним: на фестивале «Гольфстрим» в Мурманске гостей ждут игра в снежки, массовый забег по мосту и «Пожарная тяга».

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