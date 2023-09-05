В Мурманске пройдет чемпионат ГПС по пожарно-спасательному спорту

Участников ждет полоса препятствий, пожарная эстафета, соревнования на штурмовой лестнице, боевое развертывание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске пройдет двухдневный Чемпионат ГПС (государственной противопожарной службы) по пожарно-спасательному спорту. Старт дадут 6 сентября в 9.00.

- Приглашаем всех желающих поддержать наших спортсменов! Будет не только зрелищно, но и жарко! - отметили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Участников ждет полоса препятствий, пожарная эстафета, соревнования на штурмовой лестнице, боевое развертывание.

Напомним: на фестивале «Гольфстрим» в Мурманске гостей ждут игра в снежки, массовый забег по мосту и «Пожарная тяга».

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