Спортсмен-рекордсмен Федор Щербина стал почетным гражданином Мурманска

Одним из самых приятных моментов стало присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Мурманска» старейшему педагогу Мурманского арктического университета Федору Щербине. Фото: gorsport51.ru/

5 сентября прошло первое заседание Совета депутатов Мурманска после летних каникул.

Одним из самых приятных моментов стало присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Мурманска» старейшему педагогу Мурманского арктического университета Федору Щербине.

Он много лет отстаивает честь региона на соревнованиях разного уровня, и не только выигрывает их, но и и даже в свои 80 лет ставит рекорды.

- Федор Александрович - человек многогранный – 33-кратный чемпион России по прыжкам в длину и тройным прыжкам среди ветеранов, участник сборной ветеранов страны, врач, доктор наук, педагог и исследователь, всю жизнь трудившийся на благо нашего города. Федор Александрович и сегодня продолжает преподавать, ведет активный образ жизни и прививает юным северянам любовь к спорту, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: во время празднования дня Военно-морского флота главе Североморска Олегу Прасову в торжественной обстановке передали почетный знак «Город морской доблести». Флотскую столицу наградил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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