Кольская АЭС приглашает всех жителей региона принять участие в «Забеге атомных городов»

Соревнования проходят при поддержке Кольской АЭС и первичной профсоюзной организации работников станции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кольская АЭС приглашает всех любителей и спортсменов Мурманской области принять участие в «Забеге атомных городов-2023», посвященном 50-летию атомной станции. Забег состоится 9 сентября, начало в 12.00 в «Нашем парке», Полярные Зори.

«Забег атомных городов» пройдет уже в пятый раз в 27 городах расположения предприятий атомной промышленности. В прошлом году в нем участие приняли более 600 спортсменов разного возраста со всей области – из Полярных Зорь, Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Кировска и Кандалакши.

- Кольская АЭС уделяет большое внимание поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди всех жителей города и региона. Мы приглашаем всех желающих приятно и здорово провести выходной день в красивейшем месте нашего города – «Нашем парке», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Приглашаем всех любителей активного образа жизни. Фото: Кольская АЭС

В мероприятии могут принять участие все желающие – семьи, дети, ветераны. Участники получат на память медали и футболки с логотипом забега, а детей дополнительно ждут сладкие призы.

Соревнования проходят при поддержке Кольской АЭС и первичной профсоюзной организации работников станции.

Приглашаем всех любителей активного образа жизни. Регистрация в день проведения соревнований - с 10.30 до 11.45, в фойе здания физкультурно-спортивного комплекса «Энергия», старт забега – в 12.00, у входа на «Спортивный остров».

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