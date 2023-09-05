До конца года в Мурманской области отремонтируют 1,7 тысячи подъездов

До конца 2023 года в Мурманской области планируют отремонтироваться более 1700 подъездов в рамках плана «На Севере – жить». Фото: Антон ЗАБИРОВ

До конца 2023 года в Мурманской области планируют отремонтироваться более 1700 подъездов в рамках плана «На Севере – жить». Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Уже проведет ремонт 86% кровель, которые запланированы на этот год. Управляющие компании взяли повышенные обязательства по содержанию жилфонда, по реагированию на жалобы жильцов, - отметил глава региона.

Напомним: старейшую школу Мурманска открыли после капитального ремонта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru