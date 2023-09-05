До конца года в Мурманской области отремонтируют 1,7 тысячи подъездов

До конца 2023 года в Мурманской области планируют отремонтироваться более 1700 подъездов в рамках плана «На Севере – жить».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
До конца 2023 года в Мурманской области планируют отремонтироваться более 1700 подъездов в рамках плана «На Севере – жить». Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
- Уже проведет ремонт 86% кровель, которые запланированы на этот год. Управляющие компании взяли повышенные обязательства по содержанию жилфонда, по реагированию на жалобы жильцов, - отметил глава региона.
Напомним: старейшую школу Мурманска открыли после капитального ремонта.
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