Кольская АЭС на 200 млн кВтч увеличила выработку в августе

Сейчас на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, 3 и 4. Фото: Кольская АЭС

Кольская АЭС в августе текущего года выдала в Единую энергетическую систему страны 871,9 млн кВтч электроэнергии, превысив плановое задание в 659,2 млн кВтч на 32,3%. Последний раз такое перевыполнение планового задания было в апреле 1998 года.

Станция в августе 2023 года выработала на 200 млн кВтч больше, чем в августе 2022 года. За восемь месяцев 2023 года потребители получили 6 890,2 млн кВтч электроэнергии Кольской АЭС, что на 5,3% превышает объем выработки за аналогичный период прошлого года.

При производстве такого же количества электроэнергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено почти 3,5 млн тонн углекислого газа.

Сейчас на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, 3 и 4. На энергоблоке № 2 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 1020 МВт.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков.

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