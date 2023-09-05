В больнице Оленегорска нарушали права инвалидов

В адрес главного врача учреждения внесено представление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов в Оленегорской центральной городской больнице. Выяснилось, что там не создана доступная среда для маломобильных людей.

- Вход в приемное отделение не оборудован пандусом, поручнями, а также устройством тактильно-контрастных наземных указателей. В хирургическом отделении нет знаков доступности для маломобильных людей, в ванных комнатах нет настенных поручней и системы тревожной сигнализации, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также в стационарном корпусе больницы не было информирующих тактильных табличек, рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения. Аналогичные нарушения выявили при проверке приемного отделения и терапии учреждения.

В адрес главного врача учреждения внесено представление.

Напомним: студенту-инвалиду из Кандалакши отказали в соцвыплате из-за обучения за границей.

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