В больнице Оленегорска нарушали права инвалидов

В адрес главного врача учреждения внесено представление.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов в Оленегорской центральной городской больнице. Выяснилось, что там не создана доступная среда для маломобильных людей.
- Вход в приемное отделение не оборудован пандусом, поручнями, а также устройством тактильно-контрастных наземных указателей. В хирургическом отделении нет знаков доступности для маломобильных людей, в ванных комнатах нет настенных поручней и системы тревожной сигнализации, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Также в стационарном корпусе больницы не было информирующих тактильных табличек, рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения. Аналогичные нарушения выявили при проверке приемного отделения и терапии учреждения.
В адрес главного врача учреждения внесено представление.
Напомним: студенту-инвалиду из Кандалакши отказали в соцвыплате из-за обучения за границей.
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