Среднемесячная начисленная зарплата в Мурманской области составляет 95040 рублей

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области с января по июль 2023 года.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области с января по июль 2023 года.
По официальным данным, в регионе выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. На данный момент ее размер - 95040 рублей.
Традиционно, самые высокие зарплаты в сфере «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 179660 рублей; «добыча полезных ископаемых»- 139395 рублей; «обрабатывающие производства» - 98054 рублей; «строительство»- 127113 рублей; «транспортировка и хранение»- 104427 рублей.
Напомним: Мурманская область оказалась в десятке лидеров-регионов России в рейтинге высоких зарплат. Заполярье заняло восьмую строчку топа.
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