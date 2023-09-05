Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 7:23

Среднемесячная начисленная зарплата в Мурманской области составляет 95040 рублей

За первые семь месяцев 2023 года среднемесячная зарплата в Мурманской области составила 95040 рублей
Есения ДОБРОНРАВОВА
Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области с января по июль 2023 года.

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области с января по июль 2023 года.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области с января по июль 2023 года.

По официальным данным, в регионе выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. На данный момент ее размер - 95040 рублей.

Традиционно, самые высокие зарплаты в сфере «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 179660 рублей; «добыча полезных ископаемых»- 139395 рублей; «обрабатывающие производства» - 98054 рублей; «строительство»- 127113 рублей; «транспортировка и хранение»- 104427 рублей.

Напомним: Мурманская область оказалась в десятке лидеров-регионов России в рейтинге высоких зарплат. Заполярье заняло восьмую строчку топа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru