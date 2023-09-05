Сбила насмерть и уехала. В Мурманской области из-за женщины под наркотиками погиб подросток

Северянка сбила подростка, вышедшего на пробежку, и уехала с места ДТП. Фото: СКР по Мурманской области

Ночью 29 апреля в полицию Заполярного позвонила взволнованная женщина, которая сообщила, что ее 15-летний сын не вернулся с пробежки. Сотрудники ГИБДД сразу выехали к федеральной трассе «Кола», чтобы проехать по маршруту, которым мог следовать подросток. И вскоре увидели на обочине у 1518 километра обломки от машины, кроссовок и тело юноши в кювете. Сбившего его автомобиля рядом не было.

Виновницу ДТП установили вскоре. Оказалось, что за рулем Chevrolet Cruze была 27-летняя жительница Заполярного. В ее отношении возбудили уголовное дело

- В ходе расследования уголовного дела следователи получили результаты химико-токсикологического исследования, согласно которому в биологических образцах обвиняемой обнаружены алкоголь, наркотические средства и лекарственные препараты, при употреблении которых противопоказано управление автомобилем, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, за совершение преступления северянке грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним: в Сегежском районе Карелии житель Мончегорска устроил серьезное ДТП. Авария произошла 3 сентября на трассе Р-21 Кола на мосту, в месте проведения дорожных работ.

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