С января население Мурманской области сократилась на 1,6 тысячи человек

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономической ситуации в Мурманской области с января по июль 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономической ситуации в Мурманской области с января по июль 2023 года. Отдельное место в нем уделяется численности населения.

- Численность постоянного населения Мурманской области на 1 июля 2023 года составила 657,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 1,6 тысячи человек (на 0,2%), - уточнили в ведомстве.

С января в Мурманской области родились 2788 человек, а умерло 4235 человек. Миграционные данные следующие: 12660 человек прибыло, 12799 - уехали.

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