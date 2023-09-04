Синоптики прогнозируют заморозки в Мурманской области

Бабье лето в Мурманской области помахало северянам рукой. На смену ему пришли дожди и похолодание. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бабье лето в Мурманской области помахало северянам рукой. На смену ему пришли дожди и похолодание. Более того, на этой неделе в регионе ожидаются отрицательные температуры.

- 7 сентября на Кольский полуостров распространится гребень Европейского антициклона, и в ночные часы местами ожидаются заморозки, - предупреждает областной гидрометцентр.

Напомним: 3 сентября 2023 года вошло в список самых теплых дней Мурманской области за всю историю метеонаблюдений. Максимум на метеостанции составил +22,2.

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