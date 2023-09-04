Жители Мурманска сошьют уникальную одежду для военнослужащих

Первую партию штанов собираются отшить на местном предприятии уже в октябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске заполярные предприниматели будут шить уникальную одежду для военнослужащих. Производство боевых брюк запустят в рамках проекта «ХРОМ», который одержал победу в конкурсе «Губернаторский старт» этого года.

- Такие брюки обладают рядом оригинальных конструкторских и дизайнерских решений, имеют качественную ткань и надежную фурнитуру. Конструктивные особенности модели одобрили бойцы, - сообщили в оперштабе региона.

Первую партию штанов собираются отшить на местном предприятии уже в октябре.

Напомним: в Мурманске для школьных библиотек ЛНР собрали четыре тысячи книг.

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