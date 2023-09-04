Попросил сделать кофе, а сам достал нож. Иностранец напал на сотрудницу букмекерской конторы в Мурманске

В Мурманске будут судить 25-летнего жителя ближнего зарубежья, которого обвиняют в разбойном нападении на букмекерскую контору. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске будут судить 25-летнего жителя ближнего зарубежья, которого обвиняют в разбойном нападении на букмекерскую контору.

В апреле 2023 года мужчина пришел в организацию, что находится на улице Крупской, и обратился к сотруднице, попросив сделать для него кофе. Затем он подошел к девушке сзади и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги из кассы.

- Испугавшись за свою жизнь и здоровье, сотрудница букмекерской конторы выдала злоумышленнику более 60 тысяч рублей, после чего он скрылся, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По «горячим следам» молодого человека задержали в аэропорту Мурманска. Тот в последствии сообщил полицейским, что решился на разбой из-за финансовых трудностей.

Уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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