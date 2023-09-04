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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:26

В Мурманской области собирают богатый урожай брусники

Специалисты заповедника «Пасвик» рассказали, чем полезна брусника
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Специалисты заповедника «Пасвик» рассказали, чем полезна брусника.

Специалисты заповедника «Пасвик» рассказали, чем полезна брусника.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области вовсю собирают бруснику. Так, например, большое количество ярко-красных ягод созрело в окрестностях поселка Раякоски. Порой находят целые ягодные поля.

Специалисты заповедника «Пасвик» рассказали, чем полезна брусника.

- В народной медицине бруснику используют как жаропонижающее, желчегонное, общеукрепляющее средство. Понижает артериальное давление. А отвар из листьев обладает противовоспалительным, антисептическим действием, - сообщили в заповеднике.

Напомним: за сбор лисичек жители Мурманской области рискуют получить штраф.

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