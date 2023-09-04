В Мурманской области собирают богатый урожай брусники

Специалисты заповедника «Пасвик» рассказали, чем полезна брусника. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области вовсю собирают бруснику. Так, например, большое количество ярко-красных ягод созрело в окрестностях поселка Раякоски. Порой находят целые ягодные поля.

Специалисты заповедника «Пасвик» рассказали, чем полезна брусника.

- В народной медицине бруснику используют как жаропонижающее, желчегонное, общеукрепляющее средство. Понижает артериальное давление. А отвар из листьев обладает противовоспалительным, антисептическим действием, - сообщили в заповеднике.

Напомним: за сбор лисичек жители Мурманской области рискуют получить штраф.

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