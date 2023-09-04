Чибис: Создание в Мурманске производства стройматериалов удешевит жилищное строительство

Во время рабочего визита в Мурманск вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова прошла двусторонняя встреча с губернатором Андреем Чибисом. Фото: Правительство Мурманской области

Во время рабочего визита в Мурманск вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова прошла двусторонняя встреча с губернатором Андреем Чибисом. По ее итогу на федеральном уровне поддержат два важных для региона вопроса.

- Первый - развитие судоремонта, вице-премьер подчеркнул важность создания судоремонтного кластера. Для этого необходимо использовать инструменты региональной и правительственной поддержки. Второй вопрос - создание у нас производства строительных материалов. Это позволит снизить стоимость за счет сокращения логических издержек. И это толчок для жилищного строительства, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: до конца 2023 года в Мурманской области на стадии строительства находятся 22 жилых дома. В том числе - на улицах Бредова и Успенского в Мурманске. Ход работ здесь проверили глава города Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин.

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