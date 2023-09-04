Концертом в «Контейнер-холле» завершил летнюю серию уличных выступлений

Все лето Михаэль играл в разных уголках столицы Кольского Заполярья от морского вокзала до скверов. Фото: Контейнер-холл

3 сентября в «Контейнер-холле» в Мурманске прозвучал последний концерт из серии уличных выступлений, которые для северян и гостей города организовал музыкант Михаэль Смэдсен.

Все лето он играл в разных уголках столицы Кольского Заполярья от морского вокзала до скверов. Его инструмент - польское пианино Calisia.

- Я увидел его на сайте объявлений, на нем долго не играли. Потребовалось много сил, чтобы его восстановить, - рассказал Михаэль Смэдсен.

На последнем летнем концерте музыкальную компанию ему составил саксофонист Игорь Паламарюк. Вместе они сыграли российские и зарубежные хиты от Careless Whisper до «Белые розы». Учитывая дату выступления, завершили его хитом Михаила Фушутинского «Третье сентября».

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