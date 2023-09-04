На Мурманск идут дожди и похолодание

Бабье лето уступает место плохой погоде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувшая неделя в Мурманской области порадовала северян погодой, особенно выходные, когда на дворе стоял скорее не сентябрь, а июль - столбик термометра поднялся до +20.

Но бабье лето уступает место плохой погоде.

- 4 сентября высотное тепло отправится восвояси, до полудня еще будет тепло, после чего температура начнет снижаться. Днем и вечером в связи с фронтом пройдут дожди, усилится южный ветер, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: утром 2 сентября в Кандалакше произошло вполне ощутимое землетрясение. Его магнитуда составила 3.6.

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