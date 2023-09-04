На базе МАУ появится кампус мирового уровня

1 сентября в Мурманск с рабочим визитом прибыл вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Фото: Правительство Мурманской области

1 сентября в Мурманск с рабочим визитом прибыл вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он посетил Мурманский арктический университет, где провел лекцию, неформальное общение со студентами, а также сообщил о поддержке вуза, где возглавляет наблюдательный совет.

Так, на развитие материально-технической базы выделят 1,2 миллиарда рублей.

- Также Денис Валентинович поддержал вуз в части необходимости финансирования кампуса мирового уровня. Это заявка, которую мы готовим с коллегами по правительству, - сообщил губернатор Андрей Чибис. - Глава наблюдательного совета провел заседание на территории МАУ, была утверждена программа развития до 2032 года. В процессе жизнь меняется, программа будет уточняться, но базовый документ утвержден. Главная задача вуза – подготовка кадров для проектов в Арктике. Это и наши проекты, и наших коллег в других регионах, где не хватает высококвалифицированных специалистов.

Напомним: Денис Мантуров вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом посетили уникальный завод по производству подводного оптоволоконного кабеля и кабелеукладочное судно.

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