Для участников второго этапа «Губернаторского старта» повысили объем софинансирования до 20%

Заявки на участие в "Губернаторском старте" принимают до 3 октября. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области запускают второй для 2023 года этап проекта «Губернаторский старт». Заявиться в него могут северяне, у которых есть свои интересные и полезные бизнес-идеи. Победители получат грант в размере до 2 миллионов рублей.

- Мы внесли изменения: повысили минимальную сумму софинансирования со стороны участников до 20%, для самозанятых – 10%. Приоритет сохраняется у жителей приграничных и отдаленных пунктов, ЗАТО, моногородов и участников СВО, - сообщил губернатор Андрей Чибис. - С 2019 года, когда мы запустили проект, мы поддержали уже 119 инициатив. В этот раз направляем почти 20 миллионов рублей.

Заявки для участия принимают до 3 октября в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе.

Напомним: в Мурманской области начался прием заявок на конкурс грантов для предпринимателей, которые хотят приобрести франшизу. Субсидия предоставляется при условии софинансирования не менее 20% расходов на реализацию проекта и составит не более миллиона рублей.

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