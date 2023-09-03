В Мурманской области 4 сентября сохранится теплая погода с дождями

В Мурманской области лето еще на время задержится.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области лето еще на время задержится. В ближайшие дни погоду будет формировать обширный Североатлантический циклон, благодаря чему воздух прогреется до +20.
- 4 сентября ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, утром туман, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +8 +13, днем +15 +20, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: в Кандалакше произошло ощутимое землетрясение.
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