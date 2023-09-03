Почти 500 семей в Мурманской области получили выплаты за долгий брак

Подать заявление на получение выплаты можно через МФЦ или Госуслуги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 480 пар, прожившие в зарегистрированном браке от 50 до 75 лет, получили единовременное пособие.

Как сообщили в минтруда и соцразвития региона, размер выплаты варьируется от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от продолжительности брака. Мера поддержки приходит одному из супругов, проживающему в Заполярье.

Подать заявление на получение выплаты можно через МФЦ или Госуслуги.

Напомним: в Мурманской области 125 одаренным детям присудят губернаторские стипендии.

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