В Мурманске автомобилисту прострелили стекла в машине

Как сообщил автовладелец, с 22.00 до 23.00 2 сентября кто-то стрелял из окон. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Житель Мурманска рассказал в соцсетях о стрельбе, которая произошла на улице Книповича в районе домов №35к1,39к2 39. Так, неизвестные пробили стекла в машине северянина.

- С 22.00 до 23.00 2 сентября кто-то стрелял из окон. Повредил остекление и лакокрасочное покрытие моего авто. Возможно, кто-то еще пострадал, - предупредил мужчина в паблике Мурманск ДТП ЧП (18+).

Напомним: в Мурманске 20-летний водитель на «ВАЗ» сбил светофор.

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